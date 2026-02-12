США й надалі забезпечуватимуть європейські країни НАТО розширеним ядерним потенціалом стримування. Однак Сполучені Штати більше не планують залишатися головним захисником Європи у сфері звичайних озброєнь.

Про це заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час закритої зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбулася 12 лютого у Брюсселі.

США надаватимуть ядерний захист Європи

Представник Пентагону наголосив, що Вашингтон і надалі гарантуватиме ядерний захист союзникам у Європі.

– Стратегія, яка вдає, ніби Сполучені Штати можуть нескінченно довго залишатися основним захисником Європи у сфері звичайних озброєнь, одночасно несучи вирішальний тягар усюди в інших місцях, не є ні життєздатною, ні розсудливою. Це прагнення, відірване від ресурсів, – заявив Колбі.

За його словами, такий підхід не відповідає інтересам ані громадян США, ані європейських країн.

– Це не дружба. Справжня дружба полягає в тому, щоб говорити правдиво, прямо і переконливо, – переконаний заступник міністра оборони США.

Він також зазначив, що Міністерство оборони США прагне чесно говорити з партнерами по НАТО як про строки та масштаби змін, так і про труднощі та рішення, які постають перед союзниками.

– Ми продовжуватимемо надавати розширений ядерний потенціал стримування США. І ми також продовжуватимемо, у більш обмежений і сфокусований спосіб, надавати конвенційні засоби, що сприяють обороні НАТО, – пообіцяв Елбрідж Колбі.

Джерело : Європейська правда

