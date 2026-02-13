Міністр оборони Михайло Федоров розкрив, що увійде в один із найбільших пакетів підтримки України від партнерів, погоджений на Рамштайні.

Так, $38 млрд на 2026 рік витратять на дрони, ППО, артилерію й ракети до Patriot.

Пакет підтримки $38 млрд: що увійде в допомогу

Зазначається, що понад $6 млрд передбачили у конкретних пакетах допомоги. Зокрема, більш ніж $2,5 млрд піде на українські дрони, ще понад $500 млн – на ініціативу PURL та близько $2 млрд – на протиповітряну оборону.

Частину фінансування, за словами Федорова, спрямують на купівлю артилерійських боєприпасів, підготовку військових, морські спроможності та інше.

Міністр додав, що за дорученням президента Україна домовилась з низкою європейських партнерів про термінову передачу ракет до систем Patriot зі складів союзників. Їх кількість остаточно погодять після рішень урядів відповідних держав.

Про окремі власні пакети допомоги оголосили такі країни:

Велика Британія – £500 млн на ППО та загалом £ 3 млрд військової підтримки у 2026 році;

Німеччина – щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів і фінансування проєктів посилення протиповітряного захисту;

Норвегія – $7 млрд, частина з яких піде на дрони, ППО та артилерію;

Швеція – €1,2 млрд;

Данія – $2 млрд;

Нідерланди, Латвія та Естонія пообіцяли спрямовувати на підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП;

Нідерланди – €90 млн на PURL;

Іспанія – $1,2 млрд;

Бельгія — $1 млрд;

Литва — $265 млн;

Канада окремо профінансує військові та медичні потреби;

Австралія – новий внесок у ініціативу PURL;

Португалія – внески до PURL та “чеської ініціативи”, а також передасть бронетехніку й дрони у межах програми SAFE;

Туреччина підсилить українську протиповітряну оборону;

Словенія надасть пакет допомоги обсягом $5 млн.

За словами Федорова, цього разу Україна вперше представила партнерам свої оборонні цілі на весь рік, а також – узгоджений із військовими план, який будуть реалізовувати спільно з союзниками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ключовим дорученням для міністра оборони Михайла Федорова є прискорення постачання нових пакетів допомоги для зміцнення української ППО на засіданні Рамштайн.

