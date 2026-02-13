Не лише ракети для Patriot: Федоров озвучив деталі допомоги на $38 млрд після Рамштайну
- Партнери погодили один із найбільших пакетів підтримки України – $38 млрд на 2026 рік.
- Фінансування спрямують на дрони, ППО, артилерію, ракети до Patriot і підготовку військових.
- Частину озброєння та боєприпасів передадуть безпосередньо зі складів союзників.
Міністр оборони Михайло Федоров розкрив, що увійде в один із найбільших пакетів підтримки України від партнерів, погоджений на Рамштайні.
Так, $38 млрд на 2026 рік витратять на дрони, ППО, артилерію й ракети до Patriot.
Пакет підтримки $38 млрд: що увійде в допомогу
Зазначається, що понад $6 млрд передбачили у конкретних пакетах допомоги. Зокрема, більш ніж $2,5 млрд піде на українські дрони, ще понад $500 млн – на ініціативу PURL та близько $2 млрд – на протиповітряну оборону.
Частину фінансування, за словами Федорова, спрямують на купівлю артилерійських боєприпасів, підготовку військових, морські спроможності та інше.
Міністр додав, що за дорученням президента Україна домовилась з низкою європейських партнерів про термінову передачу ракет до систем Patriot зі складів союзників. Їх кількість остаточно погодять після рішень урядів відповідних держав.
Про окремі власні пакети допомоги оголосили такі країни:
- Велика Британія – £500 млн на ППО та загалом £3 млрд військової підтримки у 2026 році;
- Німеччина – щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів і фінансування проєктів посилення протиповітряного захисту;
- Норвегія – $7 млрд, частина з яких піде на дрони, ППО та артилерію;
- Швеція – €1,2 млрд;
- Данія – $2 млрд;
- Нідерланди, Латвія та Естонія пообіцяли спрямовувати на підтримку України щонайменше 0,25% свого ВВП;
- Нідерланди – €90 млн на PURL;
- Іспанія – $1,2 млрд;
- Бельгія — $1 млрд;
- Литва — $265 млн;
- Канада окремо профінансує військові та медичні потреби;
- Австралія – новий внесок у ініціативу PURL;
- Португалія – внески до PURL та “чеської ініціативи”, а також передасть бронетехніку й дрони у межах програми SAFE;
- Туреччина підсилить українську протиповітряну оборону;
- Словенія надасть пакет допомоги обсягом $5 млн.
За словами Федорова, цього разу Україна вперше представила партнерам свої оборонні цілі на весь рік, а також – узгоджений із військовими план, який будуть реалізовувати спільно з союзниками.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ключовим дорученням для міністра оборони Михайла Федорова є прискорення постачання нових пакетів допомоги для зміцнення української ППО на засіданні Рамштайн.