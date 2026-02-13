Рубіо скасував зустріч у Берлінському форматі й зустрінеться з Зеленським 14 лютого
- У суботу, 14 лютого, Володимир Зеленський зустрінеться із Марко Рубіо на полях Мюнхенської конференції.
- Рубіо скасував сьогодні зустріч у Берлінському форматі через конфлікт у розкладі.
У суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський зустрінеться із державним секретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Зустріч Зеленського і Рубіо: що вібомо
– Зустріч із Рубіо запланована на завтра, – сказав Никифоров журналістам у п’ятницю, 13 лютого.
Видання Financial Times повідомляє, що Рубіо несподівано скасував свою участь у зустрічі з лідерами європейських країн, керівництвом ЄС, НАТО та президентом України.
Зустріч у так званому Берлінському форматі відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
У ній брали участь лідери європейських країн, представники ЄС і НАТО та президент Володимир Зеленський.
Очікувалося, що держсекретар США приєднається до обговорень, але він відмовився від участі в останній момент через конфлікт у розкладі.
– Міністр не буде присутній на зустрічі Берлінського формату щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені, – заявив американський посадовець.
Рубіо також має виступити на конференції у Мюнхені. Він висловлював сподівання, що його промова на Мюнхенській конференції буде “добре сприйнята” європейцями.
Сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки.
Конференція триватиме з 13 по 15 лютого.