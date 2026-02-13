Сполучені Штати готові ратифікувати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України у Конгресі.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки.

США готові ратифікувати гарантії безпеки для України

 – Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення – вперше в історії України, – зазначив Сибіга.

Глава МЗС додав, що проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Сибіга також наголосив на важливій ролі США у системі безпеки Європи.

– Другий ключовий елемент безпекової архітектури – військова присутність з американським бекстопом. Без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива, – переконаний міністр.

Нагадаємо, у четвер, 12 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ №111/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року про гарантії безпеки для України.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО України Рустема Умєрова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

9 лютого Зеленський заявив, що документи про гарантії безпеки України готові та анонсував важливі оборонні та безпекові заходи на цьому тижні.

