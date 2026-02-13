Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що має намір обговорити з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.

Про це Марко Рубіо сказав журналістам перед відльотом до Мюнхена.

Рубіо про відмову від енергоносіїв РФ: що відомо

Відповідаючи на запитання, чи планує він закликати Угорщину та Словаччину припинити закупівлю російських енергоносіїв, Рубіо зазначив, що такі розмови відбудуться.

Зараз дивляться

За його словами, під час візиту він говоритиме з прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан та прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо про подальші кроки у цьому напрямку.

– У нас будуть з ними розмови про це. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити, – наголосив Рубіо.

Держсекретар США наголосив, що не вдаватиметься в деталі майбутніх переговорів, однак зазначив, що обидві країни тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами.

Раніше Марко Рубіо заявив, що розраховує зустрітися з президентом України Володимир Зеленський під час Мюнхенська конференція з безпеки, яка відбудеться з 13 до 15 лютого.

За словами держсекретаря США, він очікує участі Зеленського в конференції та допускає можливість особистої зустрічі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.