Відмова від енергоносіїв РФ: Рубіо анонсував розмови з Угорщиною та Словаччиною
- Рубіо планує переговори з Угорщиною та Словаччиною щодо енергоносіїв РФ.
- Йдеться про можливу відмову від закупівлі російських ресурсів.
- США вважають Будапешт і Братиславу важливими партнерами.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що має намір обговорити з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.
Про це Марко Рубіо сказав журналістам перед відльотом до Мюнхена.
Рубіо про відмову від енергоносіїв РФ: що відомо
Відповідаючи на запитання, чи планує він закликати Угорщину та Словаччину припинити закупівлю російських енергоносіїв, Рубіо зазначив, що такі розмови відбудуться.
За його словами, під час візиту він говоритиме з прем’єр-міністром Угорщини Віктор Орбан та прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо про подальші кроки у цьому напрямку.
– У нас будуть з ними розмови про це. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити, – наголосив Рубіо.
Держсекретар США наголосив, що не вдаватиметься в деталі майбутніх переговорів, однак зазначив, що обидві країни тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами.
Раніше Марко Рубіо заявив, що розраховує зустрітися з президентом України Володимир Зеленський під час Мюнхенська конференція з безпеки, яка відбудеться з 13 до 15 лютого.
За словами держсекретаря США, він очікує участі Зеленського в конференції та допускає можливість особистої зустрічі.