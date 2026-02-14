Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що нинішню методологію розширення Європейського Союзу створювали для мирного часу і зараз вона потребує радикальних змін.

Про це вона сказала під час виступу на Українському ланчі, який організував у рамках Мюнхенської безпекової конференції фонд Віктора Пінчука, пише Європейська правда.

Марта Кос про вступ України до ЄС у 2027 році

Марта Кос наголосила, що Україна вже зараз “зробила позитивний внесок у розвиток Європи”, адже змусила Європейський Союз переглянути власні пріоритети та повернути тему розширення до порядку денного.

– По-друге, ми знову усвідомили, наскільки важлива безпека в Європі. Можливо, ми про це забули, – додала вона.

Єврокомісарка також визнала, що чинна нормативна база ЄС не дозволяє виконати завдання, які сьогодні стоять перед Україною.

– Методологія, яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство в ЄС – але навіть Швеції знадобилося три роки, – нагадала вона.

За словами Марти Кос, з огляду на нинішні правила вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року є неможливим.

– Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами. Ми не можемо більше чекати, – заявила єврокомісарка.

Вона зазначила, що відповідні дискусії вже тривають, однак не стала розкривати їхній зміст.

Також єврокомісарка наголосила, що вступ України до Європейського Союзу слід розглядати не лише як черговий етап розширення, а як питання геополітичної необхідності.

– Це – об’єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об’єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення, – підсумувала вона.

