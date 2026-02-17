Ще 8 держав — членів ЄС отримають допомогу для переозброєння за ініціативою SAFE: перелік
- Так, відповідні рішення ухвалені для Естонії, Греції, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Фінляндії.
- Це є своєрідною демонстрацією того, що ЄС виконує свої зобов'язання у сфері оборони.
17 лютого Рада ЄС ухвалила низку імплементаційних рішень, що у рамках ініціативи SAFE надають фінансову допомогу ще восьми країнам Євросоюзу.
– Сьогодні Рада ЄС формально ухвалила (як пункт без обговорення на засіданні Ради ECOFIN) другий пакет імплементаційних рішень, що роблять фінансову допомогу в межах регламенту SAFE доступною для таких країн: Естонія, Греція, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Фінляндія, – сказала речниця Кіпрського головування.
Вона додала, що, оскільки оборона є одним із пріоритетів ЄС, Кіпрське головування наполегливо працює над забезпеченням плавної та швидкої імплементації SAFE.
Ці імплементаційні рішення прокладуть шлях для виділення комісією доступних довгострокових позик у межах інструменту SAFE. Це буде демонстрацією того, що ЄС виконує свої зобов’язання у сфері оборони.
Зокрема, план Польщі передбачає отримання найбільшої допомоги серед усіх держав-учасниць програми, майже 44 млрд євро.
Нагадаємо, що минулого тижня були схвалені відповідні рішення щодо Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії.