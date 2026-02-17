Рада ЄС відкрила шлях до надання допомоги для переозброєння ще 8 державам-членам.

17 лютого Рада ЄС ухвалила низку імплементаційних рішень, що у рамках ініціативи SAFE надають фінансову допомогу ще восьми країнам Євросоюзу.

– Сьогодні Рада ЄС формально ухвалила (як пункт без обговорення на засіданні Ради ECOFIN) другий пакет імплементаційних рішень, що роблять фінансову допомогу в межах регламенту SAFE доступною для таких країн: Естонія, Греція, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Фінляндія, – сказала речниця Кіпрського головування.

Вона додала, що, оскільки оборона є одним із пріоритетів ЄС, Кіпрське головування наполегливо працює над забезпеченням плавної та швидкої імплементації SAFE.

Ці імплементаційні рішення прокладуть шлях для виділення комісією доступних довгострокових позик у межах інструменту SAFE. Це буде демонстрацією того, що ЄС виконує свої зобов’язання у сфері оборони.

Зокрема, план Польщі передбачає отримання найбільшої допомоги серед усіх держав-учасниць програми, майже 44 млрд євро.

Нагадаємо, що минулого тижня були схвалені відповідні рішення щодо Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Іспанії, Хорватії, Португалії та Румунії.

Джерело : Європейська правда

