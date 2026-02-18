Адміністрація президента США Дональда Трампа стала ближчою до великої війни на Близькому Сході, ніж усвідомлює більшість американців, і початися вона може дуже скоро.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання Axios.

Військова операція США в Ірані: що відомо

Зазначається, що американська військова операція в Ірані, ймовірно, буде дуже масштабною і триватиме тижнями.

За інформацією джерел, вона буде більше схожа на повноцінну війну, аніж точкові спеціальні заходи у Венесуелі.

Також вони зауважують, що мова йде, ймовірно, про спільну американсько-ізраїльську кампанію, яка буде мати набагато ширший масштаб і матиме більш екзистенційне значення для режиму, ніж 12-денна війна під проводом Ізраїлю минулого літа.

– Така війна матиме драматичний вплив на весь регіон і серйозні наслідки для решти трьох років президентства Трампа… Військове втручання США на Близькому Сході може бути найбільш значним за щонайменше десятиліття, – наголошують журналісти.

Вони нагадали, що Трамп був майже готовий завдати удару по Ірану на початку січня через те, як режим убив тисячі протестувальників на початку січня.

Однак вікно можливостей закрилось, і адміністрація перейшла до двостороннього підходу: ядерні переговори в поєднанні з масштабним нарощуванням військової сили.

Зволікаючи та залучаючи стільки сили, Трамп посилив очікування щодо того, як виглядатиме операція, якщо угоди не вдасться досягти, і ця угода наразі виглядає малоймовірною.

Під час заходів у Женеві радники Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф три години проводили зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Після неї обидві сторони заявили, що переговори нібито досягнули прогресу, однак розбіжності залишаються значними, і американські чиновники налаштовані не оптимістично щодо їхнього подолання.

Так, віце-президент Венс заявив Fox News, що переговори пройшли добре в деяких аспектах, але в інших – було дуже чітко, що президент встановив червоні лінії, які іранці поки що не готові визнати та дотримуватися.

У відповідь він чітко дав зрозуміти, що хоча Вашингтон і хоче угоди, він може визначити, що дипломатія досягла природного кінця.

Як змінилась армія США на фоні загострення ситуації

Видання звернуло увагу на те, що армада Трампа зросла до двох авіаносців, десятка військових кораблів, сотень винищувачів та кількох систем протиповітряної оборони. Ще частина вогневої потужності все ще в дорозі. Також понад 150 військових вантажних рейсів США перевезли системи озброєння та боєприпаси на Близький Схід.

За підрахунками, лише за останні 24 години до регіону вирушили ще 50 винищувачів – F-35, F-22 та F-16.

– Протистояння з Іраном триває так довго, що багато американців, ймовірно, вже не звертають на нього уваги. Війна може розпочатися швидше і бути набагато масштабнішою, ніж більшість усвідомлює, – кажуть джерела.

Ситуацію ускладнює й військова та риторична активність Дональда Трампа, яка зменшує можливість відступу без суттєвих поступок з боку Ірану щодо його ядерної програми.

Радники американського президента вважають, що розгортання озброєння поблизу Ірану – це не просто блеф, однак відомий факт, що з Трампом може статися все, що завгодно.

– Проте все вказує на те, що він натисне на курок, якщо переговори проваляться, – зазначають у виданні.

Водночас ізраїльські чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що ізраїльський уряд, який наполягає на максималістському сценарії, спрямованому на зміну режиму, а також на ядерну та ракетну програми Ірану, готується до сценарію війни протягом кількох років.

Деякі джерела в США повідомили Axios, що США може знадобитися більше часу. Так, сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Конгресу) сказав, що удари можуть відбутися за кілька тижнів. Але інші кажуть, що терміни можуть бути коротшими.

– Босу це набридло. Деякі люди з його оточення застерігають його від війни з Іраном, але я думаю, що є 90% ймовірність того, що ми побачимо кінетичні дії в найближчі кілька тижнів, – заявив один з радників Трампа.

Журналісти нагадали, що після переговорів в Женеві офіційні особи США заявили, що Іран має повернутися з детальною пропозицією через два тижні.

Нагадаємо, Іран погрожує масштабним конфліктом у разі військових дій США.

