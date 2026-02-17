Фінляндія посилить гуманітарну допомогу Україна на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці та продовження російської агресії.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі заступниці голови Верховна Рада Олені Кондратюк з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу Україні

Переговори відбулися у Гельсінкі в межах робочого візиту віцеспікерки українського парламенту до Фінляндії.

– Уряд Фінляндії протягом лютого планує додатково направити Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну підтримку до €22 млн. Ми вдячні Фінляндії за цю допомогу та лідерство в міжнародній Коаліції укриттів цивільного захисту, – зазначила Кондратюк.

Вона повідомила, що Фінляндія має значний досвід у сфері цивільного захисту населення. Країна вже виділила €13,2 млн на будівництво перших 10 тис. укриттів в Україні.

Кондратюк додала, що цей процес необхідно масштабувати.

Під час зустрічі сторони обговорили європейську інтеграцію України, подальшу військову підтримку, досягнення справедливого миру та посилення санкцій проти Росії.

– Дякуємо Фінляндії за 32 пакети військової допомоги на €3,5 млрд та послідовну адвокацію нашого вступу в ЄС. Адже для України це частина безпекових гарантій, – наголосила віцеспікерка.

Петтері Орпо заявив, що уряд Фінляндії і надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері. Він також підтвердив готовність країни адвокувати прискорений вступ України до Євросоюзу.

Він додав, що Фінляндія підтримує 20-й санкційний пакет ЄС проти РФ. Уряд країни виступає за подальше посилення обмежень.

Кондратюк звернулася до прем’єр-міністра Фінляндії з проханням розглянути можливість виділення додаткового фінансування в межах програми НАТО PURL.

– Передусім на системи ППО та ракети до них для захисту української енергетики та цивільного населення. Україна також зацікавлена спільному військовому виробництві з Фінляндією в межах інструменту ЄС SAFE. Наш пріоритет – безпілотні системи, – зауважила віцеспікерка.

