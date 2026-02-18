Європейський Союз готує комплексний план підтримки регіонів, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, аби зупинити економічний спад, депопуляцію та зростання безпекових ризиків на східному кордоні ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на проєкт документа Європейської комісії.

План ЄС для східних регіонів: що відомо

Європейська комісія має намір представити так звану “Комунікацію щодо східних прикордонних регіонів”, яка передбачає інвестування у регіони ЄС, що найбільше постраждали від наслідків повномасштабної війни РФ проти України.

Найбільший економічний удар зазнали країни Балтії, Фінляндія та Польща.

Там фіксують скорочення інвестицій, падіння вантажних перевезень, зменшення туристичних потоків і додаткове навантаження на державні служби через міграцію.

У Брюсселі побоюються, що відтік населення з прикордонних регіонів може підірвати здатність ЄС захищати свій східний кордон, а соціально-економічні проблеми — зробити ці території вразливими до радикальних політичних сил і російської пропаганди.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань згуртованості Раффаеле Фітто представить стратегію без залучення нових бюджетних коштів, оскільки чинний фінансовий план ЄС до 2028 року вже перевантажений.

Фінансування та EastInvest

Ключовим інструментом має стати інвестиційна платформа EastInvest, до якої залучать глобальні фінансові інституції.

Країнам, що межують з Росією та Білоруссю — Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литві — дозволять використовувати частину фондів регіонального розвитку ЄС для надання гарантій:

Європейському інвестиційному банку

Європейському банку реконструкції та розвитку

Північному інвестиційному банку

національним банкам розвитку

Мета — забезпечити дешеві кредити для бізнесу у прикордонних регіонах, зокрема тих, що межують з Україною.

На тлі війни Росії проти України Європейський Союз також посилює тиск на російську енергетику.

Зокрема, Велика Британія разом із країнами Балтії та Північної Європи обговорює можливість затримання танкерів російського тіньового флоту, які використовуються для обходу санкцій.

За даними Bloomberg, тіньовий флот РФ налічує близько 1 500 танкерів, понад 600 з яких уже перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США. Обговорення відбувалися в межах Мюнхенської конференції з безпеки за участі Об’єднаних експедиційних сил.

