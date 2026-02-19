Вночі 19 лютого у місті Великі Луки Псковської області РФ пролунали вибухи — ударні дрони атакували місцеву нафтобазу.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Атака на на нафтобазу в Псковській області

Резервуар з нафтопродуктами загорівся після атаки дронів на нафтобазу, на місці працюють екстрені служби, повідомив губернатор Михайло Ведерников в месенджері MAX.

За даними ASTRA, на нафтобазі над резервуарами встановили захисну сітку. Проте дрони її пробили, після чого сталася велика пожежа.

Великолукська нафтобаза належить компанії ТОВ Псковнефтепродукт. На нафтобазі зберігаються нафтопродукти (дизельне пальне, бензин та інші види нафтопродуктів) для подальшого відвантаження та розподілу по мережах АЗС та транспортних компаній.

Нафтобазу у Великих Луках вже атакували дрони в квітні 2024 року.

Міноборони РФ повідомило, що вночі над територією Росії протиповітряна оборона збила 113 українських безпілотників.

17 лютого стало відомо, що дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ атакували у Пермському краї російський хімічний завод Метафракс Кемікалс, який виготовляє складники для вибухових речовин.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – це хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1457-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

