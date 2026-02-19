Європейський Союз не чинить тиску на Україну з вимогою відновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом Дружба, зважаючи на систематичні руйнування енергетичної інфраструктури з боку РФ.

Відновлення транзиту російської нафти

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки Європейської правди, заявила речниця Європейська комісія Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, ЄС не встановлює для України жодних дедлайнів щодо ремонту нафтопроводу Дружба та відновлення транспортування російської нафти до Європи.

Зараз дивляться

– Щодо відновлення Україною нафтопроводу “Дружба”, я хочу дуже чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз’яснення щодо термінів ремонту. Ми не підштовхуємо, не тиснемо і не встановлюємо Україні жодних часових рамок для цього, – заявила Ітконен.

Вона наголосила, що протягом чотирьох років війни Росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру, водночас “вони стратегічно та систематично знищували її”.

– Україна продемонструвала надлюдські зусилля, продовжуючи ремонт та відновлення, значною мірою за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, яку ми мобілізували, щоб забезпечити тепло в лікарнях і домівках, а також роботу промисловості. Тож у цьому випадку ми не підштовхуємо, не тиснемо, немає жодних дедлайнів. Це має бути абсолютно зрозуміло, – сказала речниця.

Ітконен також зазначила, що з огляду на ситуацію Євросоюз продовжує залишатися на зв’язку з українською стороною.

Раніше повідомлялося, що Угорщина пригрозила припиненням експорту електроенергії та газу до України у разі невідновлення роботи Дружби.

Ця заява пролунала після оголошення про зупинку постачання дизельного палива до України.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти трубопроводом Дружба до Словаччини та Угорщини через територію України було призупинено наприкінці минулого місяця через масштабні атаки РФ на українську енергосистему.

Водночас Братислава і Будапешт звинувачують Київ у відмові ремонтувати пошкоджені ділянки нафтопроводу. Напередодні уряд Словаччини також заявив про зупинення поставок дизельного палива в Україну.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.