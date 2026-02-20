В офісі генерального секретаря ООН пояснили президенту США Дональду Трампу, хто має наглядати за діяльністю Організації Об’єднаних Націй.

Відповідь озвучив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Реакція ООН на заяву Трампа: що відомо

Відповідаючи на запитання журналістів у Нью-Йорку, Дюжаррік нагадав, що порядок функціонування Організації Обʼєднаних Націй визначений її статутом.

Зараз дивляться

— Якщо звернутися до Статуту ООН, який залишається нашим керівним принципом, то очевидно, що за діяльністю організації наглядають держави-члени через Генеральну Асамблею та Раду Безпеки, — зазначив речник.

Таким чином в ООН фактично відкинули твердження про можливий зовнішній “нагляд” за роботою організації.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним Рада миру планує дуже тісно співпрацювати з Організація Обʼєднаних Націй і фактично контролювати її діяльність.

За його словами, Рада миру нібито має забезпечити належне функціонування ООН і за потреби навіть надавати їй фінансову підтримку.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.