Це очевидно — в ООН відповіли Трампу, хто має контролювати організацію
- В ООН нагадали, що контроль за організацією здійснюють держави-члени.
- Речник Антоніу Гутерреша послався на Статут ООН як основний керівний документ.
- Заява стала реакцією на слова Трампа про "нагляд" Ради миру над ООН.
В офісі генерального секретаря ООН пояснили президенту США Дональду Трампу, хто має наглядати за діяльністю Організації Об’єднаних Націй.
Відповідь озвучив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
Реакція ООН на заяву Трампа: що відомо
Відповідаючи на запитання журналістів у Нью-Йорку, Дюжаррік нагадав, що порядок функціонування Організації Обʼєднаних Націй визначений її статутом.
— Якщо звернутися до Статуту ООН, який залишається нашим керівним принципом, то очевидно, що за діяльністю організації наглядають держави-члени через Генеральну Асамблею та Раду Безпеки, — зазначив речник.
Таким чином в ООН фактично відкинули твердження про можливий зовнішній “нагляд” за роботою організації.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним Рада миру планує дуже тісно співпрацювати з Організація Обʼєднаних Націй і фактично контролювати її діяльність.
За його словами, Рада миру нібито має забезпечити належне функціонування ООН і за потреби навіть надавати їй фінансову підтримку.