Євросоюз планує схвалити новий 20-й пакет санкцій проти Росії 23 лютого.

Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Кая Каллас зробила цю заяву після засідання міністрів оборони країн Групи E5.

За її словами, дата 23 лютого є метою Європейського Союзу.

– Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди економіці Росії, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском, – цитує Каллас The Guardian.

Вона пояснила, що російський диктатор Володимир Путін не закінчить цю війну, допоки втрати не перевищать вигоди, і це саме та точка, якої прагнуть досягти в ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій ЄС стосовно Росії 6 лютого.

У нього увійшли економіка, фінансові послуги та торгівля.

Наразі пропозицію має затвердити Рада ЄС, але для цього всі 27 країн Євросоюзу мають проголосувати одностайно.

27 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що є сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилювати тиск на Росію для зменшення її спроможності вести війну проти України.

За словами президента, важливо забезпечити тиск на всю інфраструктуру російського експорту нафти, зокрема на танкерний флот РФ.

