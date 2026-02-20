Міністри дев’яти країн ЄС закликали Європейську комісію переглянути плани щодо розширення штату та зростання адміністративних витрат на тлі бюджетного тиску на держави-члени.

Про це повідомляє Politico.

9 країн ЄС закликали Єврокомісію відмовитися від розширення штату

У листі до єврокомісара з питань бюджету Пьотра Серафіна, ініційованому Австрією, міністри загалом підтримали намір оптимізувати наступну Багаторічну фінансову рамку (БФР), однак розкритикували ідею найняти близько 2 500 нових співробітників і збільшити адміністративні витрати.

Зараз дивляться

Йдеться про приблизно 1,4 млрд євро на додаткові посади в період дії МФР 2028–2034 років.

– Ми очікуємо, що Комісія представить амбітні, кількісно виражені пропозиції як безпосередній внесок у поточні переговори щодо наступної БФР, зокрема щодо адміністративної системи ЄС, яка відображає виклики нашого часу, – наголошується у документі.

Лист підписали міністри Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

Вони зазначають, що запропоноване збільшення штату та суттєве зростання витрат за розділом 4 (адміністрація) суперечить задекларованим цілям ефективності, стриманості та реформ і може підірвати довіру до ширшої бюджетної пропозиції.

Країни ЄС наразі ведуть тривалі переговори щодо нового довгострокового бюджету після пропозиції Комісії, представленої в липні 2025 року.

Процес охоплює Комісію, Раду та Парламент ЄС. Водночас сама Комісія проводить масштабний перегляд внутрішніх процесів для їх раціоналізації.

Автори листа підкреслюють, що виконавчий орган ЄС має застосовувати до себе ті самі принципи бюджетної дисципліни, яких вимагає від держав-членів.

– Тиск на національні уряди з метою підвищення ефективності державних видатків посилюється. Країни-члени, часто на прохання Комісії, відреагували складними реформами, спрямованими на підвищення ефективності, скорочення штатів та економію коштів, – йдеться в документі.

Міністр Європи, інтеграції та сім’ї Австрії Клаудія Бауер у письмовому коментарі зазначила: “Довіра до Європейської комісії, яка вимагає від держав-членів бюджетної дисципліни, значною мірою залежить від дотримання нею власних принципів. Якщо національні адміністрації по всій Європі мають скорочувати державні видатки, ми очікуємо, що такі ж суворі правила застосовуватимуться і до Європейської комісії”.

– У час, коли національні уряди перебувають під величезним фінансовим тиском, істотне збільшення адміністративних посад в ЄС ризикує надіслати громадянам неправильний сигнал, – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент у межах економії скасовує подкасти, відмовляється від розширення заходів для відвідувачів і скорочує внутрішні публікації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.