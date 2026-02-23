Санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є лише першим кроком. Україна розвиватиме цей процес і працюватиме над юридичним базисом для продовження санкційної політики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському медіа Дзеркало.

Зеленський про санкції проти Лукашенка

– Ми планує це розвивати. Зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це стосуватиметься не лише Лукашенка, а і його оточення, його синів тощо, – стверджує президент України.

За словами Зеленського, Україна має наміри слідкувати за всією тією військовою допомогою, яку Лукашенко надає російській армії.

Як зазначив президент, українська сторона не піднімала питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що представники США налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом.

Проте він наголосив, що тепер Україна включатиметься у цей трек та говоритиме з американцями про те, що так не може відбуватися.

На думку Зеленського, Лукашенко підтримує російський режим. За його словами, самопроголошений президент Білорусі не лише підтримує геополітику Росії, а також допомагає вбивати цивільних під час війни.

– У нас є докази щодо цього. Все це є на картах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили Shahed. І після цього було завдання ударів по нас. Були втрати цивільних людей, – стверджує він.

Як пояснив Зеленський, для України – це злочин, тому триває робота для встановлення юридичного складника.

