Це лише початок, далі буде його оточення: Зеленський про санкції проти Лукашенка
- Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка є лише початком, а Україна вже готує юридичну базу для розширення обмежень на його оточення та синів.
- Київ планує залучити до цього процесу США, аргументуючи необхідність покарання доказами причетності білоруського режиму до вбивств українців через підтримку атак дронами Shahed.
Санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є лише першим кроком. Україна розвиватиме цей процес і працюватиме над юридичним базисом для продовження санкційної політики.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському медіа Дзеркало.
Зеленський про санкції проти Лукашенка
– Ми планує це розвивати. Зараз працюємо над юридичним базисом для продовження санкційної політики. Це стосуватиметься не лише Лукашенка, а і його оточення, його синів тощо, – стверджує президент України.
За словами Зеленського, Україна має наміри слідкувати за всією тією військовою допомогою, яку Лукашенко надає російській армії.
Як зазначив президент, українська сторона не піднімала питання Лукашенка з американською стороною, тому що бачили, що представники США налаштовані знайти з ним комунікацію і результат дипломатичним шляхом.
Проте він наголосив, що тепер Україна включатиметься у цей трек та говоритиме з американцями про те, що так не може відбуватися.
На думку Зеленського, Лукашенко підтримує російський режим. За його словами, самопроголошений президент Білорусі не лише підтримує геополітику Росії, а також допомагає вбивати цивільних під час війни.
– У нас є докази щодо цього. Все це є на картах, відео, все зафіксовано – як із території Білорусі завдяки ретрансляторам заходили Shahed. І після цього було завдання ударів по нас. Були втрати цивільних людей, – стверджує він.
Як пояснив Зеленський, для України – це злочин, тому триває робота для встановлення юридичного складника.