У вівторок, 24 лютого, Уряд Великої Британії оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії за чотири роки повномасштабної війни в Україні.

У заяві британського уряду йдеться про запровадження одного з найбільших пакетів санкцій проти РФ.

Зазначається, що нові заходи спрямовані проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній — Транснефть. Відомо, що вона відповідає за транспортування понад 80% російського експорту нафти. Це крок ще більше ускладнить для РФ пошук покупців на санкційну нафту.

Крім того, обмежувальні заходи торкаються тіньової мережі незаконних трейдерів російської нафти – під санкції потрапляють 175 компаній із мережі 2Rivers. Це один з найбільших операторів тіньового флоту у світі та великий трейдер російської нафти.

До того ж, до нового “санкційного пакету” були включені 48 танкерів, які перевозять нафту в рамках відчайдушних спроб Москви пом’якшити ефект жорстких санкцій.

Зазначається, що сьогоднішні санкції Британії проти Росії також спрямовані проти:

49 компаній та фізичних осіб, залучених на підтримку російської військової машини, включаючи міжнародних постачальників, які забезпечують постачання ключових товарів, компонентів і технологій, що використовуються в російських безпілотниках та іншому озброєнні, яке тероризує українців;

3 цивільних компаній в атомній галузі та 2 фізичних осіб, які намагалися підписати контракти на будівництво нових російських атомних об’єктів за кордоном для отримання додаткових джерел енергетичних доходів, що компенсують падіння нафтових;

6 об’єктів російської галузі CПГ-газу, включаючи судна, трейдерів і термінали Портова і Висоцк, відповідальні за експорт російського СПГ-газу;

9 російських банків, що забезпечують транскордонні транзакції, критично важливі для спроб Росії зберегти доступ до міжнародних ринків та фінансувати військові дії Кремля.

У цілому Велика Британія вже запровадила санкції більш ніж проти 3 тис. фізичних осіб, компаній та судів у рамках свого санкційного режиму проти Росії.

Нагадаємо, що сьогодні Велика Британія також оголосила про виділення понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичної стійкості України та підтримку відновлення нашої держави після атак РФ.

