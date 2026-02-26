Керівник глобального економічного форуму звільнився через справу Епштейна
- Президент Всесвітнього економічного форуму подав у відставку після початку розслідування щодо його зв’язків із Джеффрі Епштейном.
- Рада форуму оголосила про зміну керівництва та початок процесу пошуку нового президента організації.
- Скандал має міжнародний резонанс, оскільки стосується однієї з ключових глобальних інституцій світової політики та економіки.
Внаслідок скандалу, пов’язаного з розслідуванням справи засудженого педофіла та американського фінансиста Джеффрі Епштейна, подав у відставку президент та генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде.
Про це сказано в заяві співголів форуму Андре Гофмана та Ларрі Фінка.
Відставка президента ВЕФ: що відомо
Зазначається, що Борге Бренде ухвалив це рішення “після ретельного розгляду”.
У заяві вказано, що обов’язки тимчасового керівника та президента ВЕФ виконуватиме Алоїс Цвінгі.
– Рада опікунів буде контролювати перехід керівництва, включно із планом щодо проведення належного процесу для визначення постійного наступника, – сказано в заяві.
Всесвітній економічний форум повідомив на початку лютого, що проводитиме розслідування щодо Бренде після того, як виявилось, що він згадується в нещодавно опублікованих документах щодо скандалу з дискредитованим фінансистом Джеффрі Епштейном.
Нагадаємо, що 30 січня Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок документів у справі Джеффрі Епштейна.