У п’ятницю, 27 лютого, в Росії вперше з початку повномасштабної війни проти України ракетну небезпеку оголосили одночасно щонайменше в 13 регіонах.

Значна частина з них не є прикордонними з Україною, пише The Moscow Times.

Ракетка небезпека в РФ та ракети Фламінго

Про можливу ракетну атаку попередили органи влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю.

– Щонайменше в восьми з них ракетну небезпеку оголошували вперше. У деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація учнів у Казані та Іжевську, а також працівників аеропорту Курумоч у Самарі, – пише видання.

Російське агентство ТАСС із посиланням на уряд Чувашії повідомило, що одну українську ракету Фламінго збили в небі над республікою, ще одна “змінила курс і вилетіла за межі регіону”.

За інформацією Shot, у Чувашії сили ППО збили дві ракети Фламінго.

Телеграм-канал Радар по всій Росії повідомив про три збиті ракети. По одній цілі перехопили в Удмуртії та Пермському краї, одну з ракет збили над Азовським морем, біля берега міста Таганрог.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в Таганрозі “внаслідок падіння уламків ракети” пошкоджено балкон багатоповерхового будинку на вулиці Ціолковського.

У МНС РФ повідомили про скасування режиму ракетної небезпеки у дев’яти регіонах Приволзького федерального округу о 15:47.

Упродовж дня також діяли масові обмеження на прийом і виліт літаків в аеропортах Оренбурга, Казані, Ульяновська, Саратова, Пензи, Самари та інших міст.

Міністерство оборони РФ офіційної інформації про ракетні обстріли російських регіонів з боку ЗСУ не оприлюднило.

У низці суб’єктів РФ в п’ятницю оголошували про загрозу атаки дронів. Йдеться про Бєлгородську, Саратовську та Ульяновську області, а також Краснодарський край.

Нагадаємо, у лютому Україна завдала ударів ракетами по стратегічному заводу у Воткінську в Удмуртії.

На підприємстві виготовляють ракети для комплексів Іскандер-М, Тополь-М, Горішник та інших систем.

