Повідомляється про численні вибухи в Бахрейні, Абу-Дабі та Катарі, де розташовані військові бази Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN.

Вибухи у Бахрейні, Абу-Дабі, Катарі, Йорданії 28 лютого

Вибухи пролунали в Джуфейрі, Бахрейн, де знаходиться штаб-квартира П’ятого флоту США. Міністерство внутрішніх справ Бахрейну закликало громадян негайно перейти до найближчого укриття.

Зараз дивляться

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про закриття свого повітряного простору, після того, як у столиці Абу-Дабі пролунали вибухи, а над містом піднявся дим.

Сили протиповітряної оборони Катару перехопили дві іранські ракети над своєю територією, повідомив представник влади.

Цей розвиток подій свідчить про те, що Іран намагається відповісти на американські удари.

Йорданія також заявила, що її військові перехопили дві балістичні ракети, націлені на країну. Мешканці столиці Аммана повідомили, що чули гучні вибухи та сирени повітряної тривоги.

У відповідь на ранкові удари Ізраїлю по Ірану офіційний Тегеран заявив, що “дасть історичний урок” Тель-Авіву та Вашингтону.

– Як ми вже заявляли, будь-яка база в регіоні, яка надає допомогу Ізраїлю, стане мішенню священної Ісламської Республіки та наших збройних сил, і ми не будемо вагатися, – заявив старший речник збройних сил бригадний генерал Аболфазл Шекарчі, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Куди вдарив Іран

За даними Nour News, ЗМІ, пов’язаного з Корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC) Ірану, були атаковані авіабаза Аль-Удейд в Катарі, авіабаза Аль-Салем в Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ і військово-морська база США в Бахрейні. Про жертви не повідомляється.

За даними іранських державних ЗМІ, також були атаковані авіабаза Муваффак Аль-Салті в Йорданії та американська база на півночі Іраку.

За даними офіційного інформаційного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів, уламки збитих іранських ракет впали в житловому районі і вбили одного цивільного.

Атака Ізраїлю та США на Іран 28 лютого

США та Ізраїль зранку атакували Іран. За словами ізраїльських військових, перед ударами тривали місяці ретельного спільного планування. Ізраїль заявив, що удари спрямовані проти верховного лідера Ірану, президента та очільника збройних сил. Джерела CNN повідомляють, що США також планують кілька днів атак.

Президент Дональд Трамп назвав військову кампанію США масштабною і тривалою, і закликав іранців захопити владу в своїй країні. Він також звинуватив Тегеран у відновленні ядерної програми після масштабних ударів США минулого літа. Іран запевняє, що його ядерна програма має мирні цілі.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.