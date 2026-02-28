МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та негайно залишити Іран
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України закликало громадян України утриматися від поїздок до Ізраїлю та залишити територію Ірану.
Про це повідомляють у департаменті консульської служби МЗС України.
Рекомендації МЗС для українців на Близькому Сході
У Департаменті консульської служби МЗС повідомили, що на тлі загрози ракетних обстрілів і атак громадянам України рекомендується:
- до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Держави Ізраїль;
- не подорожувати до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію;
- зберігати пильність та уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади;
- неухильно дотримуватися заходів безпеки та мінімізувати пересування;
- завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;
- заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.
Окремо громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, радять виконувати вказівки Командування тилу та стежити за офіційними повідомленнями Посольства України.
Контакти у разі надзвичайної ситуації:
- посольство України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), пошта: consul_il@mfa.gov.ua
- посольство України в Ірані: +98 9128 436 681, пошта: emb_ir@mfa.gov.ua
- цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, пошта: cons_or@mfa.gov.ua
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабних бойових операцій Сполучених Штатів на території Ірану.
У відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Truth Social, він наголосив, що метою кампанії є захист американського народу та союзників шляхом усунення безпосередньої загрози з боку іранського режиму.
За словами Трампа, дії Тегерана становлять небезпеку для США, американських військ і баз за кордоном, а також для союзників у різних регіонах світу.
Він також заявив, що Іран намагався відновити свою ядерну програму після попередніх ударів по ядерних об’єктах, і зауважив, що Вашингтон не має наміру це терпіти.
На тлі ескалації Міністерство закордонних справ України заявило про незмінну підтримку іранського народу та поклало відповідальність за нинішній розвиток подій на політику насильства і репресій іранського режиму.