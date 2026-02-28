У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України закликало громадян України утриматися від поїздок до Ізраїлю та залишити територію Ірану.

Про це повідомляють у департаменті консульської служби МЗС України.

Рекомендації МЗС для українців на Близькому Сході

У Департаменті консульської служби МЗС повідомили, що на тлі загрози ракетних обстрілів і атак громадянам України рекомендується:

до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Держави Ізраїль;

не подорожувати до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію;

зберігати пильність та уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади;

неухильно дотримуватися заходів безпеки та мінімізувати пересування;

завжди мати при собі документи, що посвідчують особу;

заздалегідь з’ясувати розташування найближчих укриттів.

Окремо громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, радять виконувати вказівки Командування тилу та стежити за офіційними повідомленнями Посольства України.

Контакти у разі надзвичайної ситуації:

посольство України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), пошта: consul_il@mfa.gov.ua

посольство України в Ірані: +98 9128 436 681, пошта: emb_ir@mfa.gov.ua

цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, пошта: cons_or@mfa.gov.ua

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок масштабних бойових операцій Сполучених Штатів на території Ірану.

У відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Truth Social, він наголосив, що метою кампанії є захист американського народу та союзників шляхом усунення безпосередньої загрози з боку іранського режиму.

За словами Трампа, дії Тегерана становлять небезпеку для США, американських військ і баз за кордоном, а також для союзників у різних регіонах світу.

Він також заявив, що Іран намагався відновити свою ядерну програму після попередніх ударів по ядерних об’єктах, і зауважив, що Вашингтон не має наміру це терпіти.

На тлі ескалації Міністерство закордонних справ України заявило про незмінну підтримку іранського народу та поклало відповідальність за нинішній розвиток подій на політику насильства і репресій іранського режиму.

