Серед потенційних цілей ударів США та Ізраїлю по Ірану був верховний лідер країни Алі Хаменеї, а також президент Масуд Пезешкіян і низка високопосадовців політичного та військового керівництва.

Про це повідомили журналіст Барак Равід (Axios) із посиланням на власні джерела.

Удари по Ірану: що відомо про цілі атаки

За словами ізраїльських посадовців, серед цілей ударів були верховний лідер Ірану, президент країни та інші ключові фігури політичного й військового керівництва.

— Результати ударів наразі залишаються незрозумілими, — зазначив журналіст Axios.

Тим часом американські журналісти, посилаючись на супутникові знімки компанії Airbus, стверджують, що резиденція аятоли Алі Хаменеї в Тегерані зруйнована.

За даними NYT, цей комплекс зазвичай використовується як офіційна резиденція Алі Хаменеї.

Reuters уточнював, що Алі Хаменеї не перебував у Тегерані під час атаки та був евакуйований у безпечне місце.

Іранські джерела, наближені до влади, заявили про загибель кількох високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції та політичних діячів.

Іранські ЗМІ повідомляли, що міністр закордонних справ Аббас Арагчі перебуває в безпеці.

Водночас американські джерела наголошують, що головною метою операції США є іранська ракетна програма. Зокрема, удари завдавалися по пускових установках на території Ірану.

Після ударів по Ірану повідомляється про вибухи в низці країн Близького Сходу, де розміщені американські військові об’єкти.

Зокрема, вибухи пролунали в Бахрейні, де розташована штаб-квартира П’ятого флоту США. У столиці країни оголосили заклик негайно перейти до укриттів.

В Об’єднаних Арабських Еміратах закрили повітряний простір після вибухів в Абу-Дабі та появи диму над містом.

У Катарі сили ППО перехопили дві іранські ракети, а в Йорданії військові заявили про перехоплення двох балістичних ракет. Жителі Аммана повідомляли про вибухи та сирени повітряної тривоги.

За даними CNN, ці події свідчать про спробу Ірану відповісти на удари США та Ізраїлю.

Раніше Ізраїль завдав так званого превентивного удару по території Ірану, після чого в Ізраїлі було оголошено надзвичайний стан.

У Тегерані заявили, що залишають за собою право на силову відповідь.

