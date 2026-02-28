Вчора пізно ввечері у станиці Новомінська Канівського району Краснодарського краю Росії пролунали вибухи — через падіння уламків дрона сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Атака дронів на Краснодарський край

Російське Міноборони заявляє, що вночі сили протиповітряної оборони знищили 97 українських безпілотників, зокрема чотири дрони над територією Краснодарського краю.

За інформацією ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, о 03:52 пожежу на нафтозаводі вдалося локалізувати, а о 06:51 загоряння повністю ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

У російських телеграм-каналах повідомляють, що був уражений нафтопереробний завод Албашнефть.

Станиця Новомінська на карті

Російський монополіст Транснефть скоротив прокачування сирої нафти в свою систему приблизно на 250 тис. барелів на добу після атаки українських безпілотників на ключову нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані.

Нагадаємо, у лютому Україна завдала ударів ракетами по стратегічному заводу у Воткінську в Удмуртії. На підприємстві виготовляють ракети для комплексів Іскандер-М, Тополь-М, Горішник та інших систем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

