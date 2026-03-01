Президент Росії Володимир Путін після ліквідації лідера Ірану Алі Хаменеї залишився вже без трьох своїх найближчих друзів, і доміно повалених диктаторів має продовжуватися.

Таку думку висловив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Що сказав Сибіга про ліквідацію Хаменеї

Так, Андрій Сибіга звернув увагу на те, що Володимир Путін також не допоміг жодному зі своїх союзників у важкий для них момент.

– Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них, – нагадав міністр.

Він пояснив, що така динаміка доводить три речі:

Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається. Поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає. Доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.

– Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча, – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану.

Вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Згодом стало відомо, що йдеться про масштабну спільну операцію за участі США.

