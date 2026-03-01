Падіння режиму в Ірані та його перезавантаження може призвести до поразки Росії та Китаю в регіоні.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Падіння режиму в Ірані і позиція РФ та Китаю: прогноз Коваленка

За прогнозом Андрія Коваленка, для Росії та Китаю можливе падіння режиму в Ірані стало б значною поразкою.

– Після Венесуели вони отримають другий удар від США, і це також вплине в підсумку на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Навіть теоретична агресія проти Тайваню стане менш імовірною, – підсумував він.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Ірану “ударом небаченої сили” у разі нової атаки.

А міністр Андрій Сибіга заявив, президент Росії Володимир Путін після ліквідації лідера Ірану Алі Хаменеї залишився вже без трьох своїх найближчих друзів, і доміно повалених диктаторів має продовжуватися.

Раніше стало відомо, що конфлікт на Близькому Сході різко загострився після превентивних ударів Ізраїлю по іранських військових об’єктах. У відповідь Іран здійснив серію ракетних атак по Ізраїлю та ОАЕ, що призвело до введення надзвичайного стану в регіоні та загибелі цивільних в Абу-Дабі через падіння уламків.

За офіційними даними ЦАХАЛу, майже 200 ізраїльських літаків одночасно атакували близько 500 цілей на території Ірану, фактично паралізувавши ключові елементи його оборонної інфраструктури.

Наслідки ударів можуть мати критичні політичні наслідки для керівництва Ірану.

