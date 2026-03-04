В Тегерані 4 березня розпочинається триденна церемонія прощання з покійним верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Про це з посиланням на місцевого високопосадовця пише Reuters.

Прощання з Алі Хаменеї: що відомо

Голова Іранської ради поширення ісламу Ходжатолеслам Махмуді додав, що церемонія прощання триватиме три дні, після чого оголосять про похоронну процесію.

Зараз дивляться

Він додав, що громадськість зможе віддати шану тілу покійного верховного лідера Алі Хаменеї в Тегеранській молитовній залі Імама Хомейні.

Початок відвідин запланували з 22:00 (23:30 за Києвом).

– Мосалла (молитовний зал) прийматиме відвідувачів, і дорогі люди зможуть бути присутніми та взяти участь у церемонії прощання, знову відзначивши свою присутність, – сказав він у коментарях іранським ЗМІ.

Нагадаємо, Алі Хаменеї загинув у суботу, 28 лютого, у віці 86 років внаслідок авіаударів Ізраїлю та США.

Пізніше стало відомо, що багаторічний контроль ізраїльських спецслужб над системою дорожнього відеоспостереження Тегерана став ключовим фактором у виявленні точного місцеперебування верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день атаки.

Новим верховним лідером Ірану обрали сина вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу.

Повідомлялося, що Ізраїль та США завдали ударів по будівлі, де мали обирати нового верховного лідера Ірану.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.