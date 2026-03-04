Балістична ракета, запущена з території Ірану, була збита на шляху до повітряного простору Туреччини.

Таку заяву зробили в Міністерстві національної оборони Туреччини.

Зараз дивляться

Збиття ракети на шляху до Туреччини: що відомо

Зазначається, що ракета летіла над територією Іраку та Сирії і була “своєчасно нейтралізована” протиповітряною протиракетною обороною НАТО в Східному Середземномор’ї до того, як досягла Туреччини.

Падіння уламків ракети від ППО відбулося у районі Дьортйол турецької провінції Хатай.

Міноборони Туреччини стверджує, що ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту.

– Наше бажання та можливості забезпечити безпеку нашої країни та громадян перебувають на найвищому рівні. Хоча Туреччина стоїть на боці регіональної стабільності та миру, вона здатна гарантувати безпеку своєї території та громадян, незалежно від усього, – сказано в повідомленні.

Відомство наголосило, що Туреччина залишає за собою право реагувати на будь-яке вороже ставлення до себе. Там закликали інші держави уникати дій, що можуть призвести до розширення конфліктів у регіоні.

– У цьому контексті ми продовжуватимемо консультуватися з НАТО та іншими нашими союзниками, – підсумували у Міноборони Туреччини.

Нагадаємо, Алі Хаменеї загинув у суботу, 28 лютого, у віці 86 років внаслідок авіаударів Ізраїлю та США.

Пізніше стало відомо, що багаторічний контроль ізраїльських спецслужб над системою дорожнього відеоспостереження Тегерана став ключовим фактором у виявленні точного місцеперебування верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в день атаки.

Новим верховним лідером Ірану обрали сина вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу.

Повідомлялося, що Ізраїль та США завдали ударів по будівлі, де мали обирати нового верховного лідера Ірану.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.