Більшість країн ЄС не підтримали ідею “вступу авансом”, або “зворотного розширення”, яку в Європейській комісії запропонували для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

ЄС не підтримує ідею “вступу авансом” для України

Під час робочої вечері послів ЄС у Брюсселі кілька дипломатів нібито повідомили команді президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, що столиці їхніх держав не готові підтримати ідею “зворотного розширення”, яка передбачає швидке приєднання України до Європейського Союзу.

Ще до цієї зустрічі “декілька ключових столиць”, які джерела не називають, узгодили доволі жорстку позицію щодо цього питання.

Йдеться про безпрецедентну пропозицію “вступу авансом” для України. Вона могла б забезпечити часткове членство у Євросоюзі вже у 2027 році.

Така модель не передбачала б послаблення вимог у принципових базових питаннях.

Один із дипломатів, присутніх на зустрічі, описав атмосферу вечері як “нормальну”, але додав, що сигнал від столиць держав-членів був однозначним.

– Це вже вирішене питання, ідея зі зворотнім розширенням вже нікуди не рухається, – прокоментував інший європейський дипломат.

Ще четверо дипломатів впевнено відкинули припущення, що ідея “зворотного розширення” могла б бути життєздатною для України або для будь-якої іншої країни-кандидата.

– Вони (у Єврокомісії. – Ред.) створили марні надії. А тепер слід це виправити і сказати, що ця ідея зі зворотнім розширенням була від початку мертва, – коментує один зі співрозмовників.

Інший дипломат зазначив, що ЄС не може відмовитися від чинних процедур та від системи оцінки прогресу, яка ґрунтується на заслугах.

Нагадаємо, 9 лютого агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що ЄС готує кілька варіантів включення членства України до майбутньої мирної угоди.

Співрозмовники видання зазначали, що вступ України до Євросоюзу може відбуватися поступово і передбачати надання попереднього захисту.

