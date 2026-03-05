Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто показав двох переданих Угорщині Росією військовослужбовців ЗСУ, які мають угорське та українське громадянство.

Передання військових ЗСУ до Угорщини: що відомо

Петер Сійярто зауважив, що передання військових ЗСУ відбулось під час його візиту в Москву.

– Ми, угорці, всіма силами виступаємо за мир, і наше найважливіше завдання – ніколи не допустити, щоб Угорщину втягнули у війну, що відбувається у сусідній країні. Ми повинні триматися осторонь від цієї війни і захищати кожного угорця від неї та її наслідків, – написав він.

Угорське видання Telex повідомило, що під час спілкування з журналістами Сійярто сказав, що російський диктатор Володимир Путін нічого не просив за передання військовополонених.

Він додав, що переговори з росіянами про цих військових відбулись після того, як один із них звернувся до Віктора Орбана у відеозверненні, а за іншого полоненого домовилась його мати.

Орбан 3 березня розмовляв з Путіним і попросив розглянути можливість звільнення цих двох військовополонених, на що очільник Кремля відповів згодою.

Раніше стало відомо, що МЗС викликає угорського дипломата через кулуарні домовленості Будапешта та Москви про передання двох українських військовополонених із подвійним громадянством.

У МЗС наголосили, що Київ не отримував офіційних даних про цей обмін, а дії Путіна та Орбана назвали цинічним політичним піаром перед виборами в Угорщині.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що передання Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Там вимагають надати вичерпну інформацію про стан здоров’я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших захисників.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа з обвинуваченнями в бік президента України Володимира Зеленського. За його словами, Україна протягом чотирьох років нібито намагається втягнути Угорщину у війну та хоче разом із місцевою опозицією “привести до влади проукраїнський уряд”.

