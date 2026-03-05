Сполучені Штати виступили проти резолюції, ухваленої Радою з ядерного нагляду ООН, в якій засуджуються напади РФ на енергетичну інфраструктуру України як загроза ядерній безпеці.

Проти резолюції також виступили Китай, Нігер і Росія, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

США проти резолюції МАГАТЕ щодо атак на енергетику України

– Резолюція, прийнята Радою керуючих МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн, є сьомою щодо України з моменту вторгнення Росії до сусідньої країни чотири роки тому. Це перший випадок, коли США виступили проти такої резолюції, – зазначено у повідомленні.

Американська сторона у заяві охарактеризувала резолюцію як “непотрібну” і таку, що не сприяє припиненню війни.

– Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточне розглядання Радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією, – йдеться у заяві США до Ради від 5 березня.

Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію 20 голосами “за”, серед яких були Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина.

Десять держав утрималися, чотири країни проголосували “проти”, повідомили дипломати на закритому засіданні.

До числа тих, хто утримався, увійшли Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Формулювання документа виявилося менш жорстким у порівнянні з попередніми резолюціями.

У тексті резолюції зазначено, що Рада “ще раз наголошує, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, спрямовані на відключення зовнішнього електропостачання атомних електростанцій, зокрема ЗАЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці та безпеці”.

Нагадаємо, США утрималися під час голосування в Генеральній Асамблеї ООН у лютому, в річницю початку вторгнення.

Тоді ухвалили резолюцію на підтримку України, її міжнародних кордонів і висловили занепокоєння з приводу посилення російських атак на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру.

Фото: Міненерго

