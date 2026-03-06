Кремлівські посадовці активізували критику Сполучених Штатів після початку військових операцій проти Ірану, використовуючи ескалацію на Близькому Сході у власній риториці.

Кремль критикує США через загострення на Близькому Сході

У Москві намагаються сформувати підґрунтя для можливих звинувачень Вашингтона у разі ускладнень або зриву майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

– Кремлівські чиновники критикують Сполучені Штати за військові операції проти Ірану та використовують ескалацію конфлікту на Близькому Сході, щоб створити умови для звинувачення США у будь-яких майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо України, – зазначають аналітики ISW у новому звіті.

Експерти звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 5 березня.

Він розкритикував риторику Вашингтона щодо американо-ізраїльських операцій проти Ірану, заявивши, що президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет роблять суперечливі заяви про мотиви цих дій.

За словами Лаврова, США нібито прагнуть посіяти розбрат у регіоні та дестабілізувати Близький Схід, зокрема щоб посварити Іран із країнами Перської затоки.

– Лавров пов’язав військову операцію в Ірані з війною Росії в Україні, заявивши, що Сполучені Штати та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, як і Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з Росією. Лавров стверджував, що багато російських політиків, політологів та аналітиків стурбовані часом проведення операцій США проти країн, з якими вони ведуть переговори, і тим, як це пов’язано з мирними переговорами в Україні, – йдеться у звіті.

За даними ISW, Лавров також заявив, що частина російських політиків і експертів вважає, що “дух” американсько-російського саміту в Алясці у серпні 2025 року поступово зникає, і погодився з цією оцінкою.

Водночас він частково пом’якшив свої слова, підкресливши, що “дух” саміту менш важливий, ніж так звані домовленості, досягнуті під час цієї зустрічі.

– Лавров також стверджував, що сам Кремль не помітив ознак того, що Сполучені Штати ведуть переговори з Росією недобросовісно, діючи як поміркований голос, щоб надіслати певний меседж російському народу та союзникам Росії, не надто критикуючи адміністрацію Трампа, – зазначають аналітики.

У звіті також наголошується, що інші російські посадовці використовують американські операції проти Ірану для більш різкої критики США та спроб дискредитувати переговорний процес щодо України, який проходить за участі Вашингтона.

Аналітики звертають увагу, що для поширення жорсткішої риторики Кремль часто використовує заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва та депутатів Державної думи.

– Кремль зазвичай використовує Медведєва для більш екстремістської риторики, ніж сам готовий допустити у своїй, відображаючи свої справжні погляди. Кремль також використовує депутатів Думи як рупори своїх риторичних заяв, особливо перед внутрішньою російською аудиторією, – зазначають експерти.

В ISW також зазначають, що Росія продовжує затягувати переговорний процес щодо війни проти України, одночасно намагаючись уникнути нових санкцій або інших кроків з боку США, які могли б змусити Москву до реальних переговорів.

– Кремль вже давно намагається затягнути і гальмувати мирні переговори щодо України на тлі того, як він не демонструє жодної зацікавленості в участі в будь-яких переговорах, які не відповідають його початковим військовим вимогам, але йому доводиться балансувати цю мету з уникненням санкцій США або інших заходів, які могли б змусити Росію до змістовних переговорів, – йдеться у звіті.

Крім того, російське керівництво змушене балансувати між відносинами зі Сполученими Штатами та контактами зі своїми партнерами, зокрема тими, хто протистоїть Вашингтону, зокрема Іраном.

– Ескалація риторики Кремля проти Сполучених Штатів після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану 28 лютого вказує на те, що Кремль, можливо, все більше відчуває труднощі зі збереженням відносин зі Сполученими Штатами та своїми партнерами в міру продовження операцій проти Ірану, – наголошується у звіті.

На думку аналітиків, така інформаційна кампанія може стати підготовкою до того, щоб у разі провалу переговорів перекласти відповідальність на Сполучені Штати.

