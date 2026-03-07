Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про можливе зняття американських санкцій з частини російської нафти, що перебуває у морському транзиті, аби знизити тиск на світовий ринок енергоносіїв.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

США розглядають зняття санкцій з частини російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Білий дім шукає способи стримати зростання цін на нафту та розглядає подальше зняття санкцій з російської сировини.

За його словами, “сотні мільйонів барелів” нафти під санкціями зараз перебувають у морі, і їхнє звільнення дозволить збільшити глобальну пропозицію.

Бессент наголосив, що ці кроки не спрямовані на послаблення тиску на Москву.

Крім того, міністр фінансів зазначив, що високі ціни на енергоносії створюють значний тиск як у США, так і на міжнародних ринках.

Раніше ми повідомляли, що США надали Індії дозвіл на закупівлю російської нафти. Скотт Бессент заявив, що такі дії націлені на підтримку стабільності світового енергетичного ринку та безперебійного постачання нафти.

