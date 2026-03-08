Ключовою передумовою стабільного й успішного розвитку відносин між Китаєм і Європейським Союзом є правильне сприйняття Китаю в Європі.

Розвиток відносин між Китаєм та ЄС

Про це міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив під час пресконференції у межах сесії Всекитайських зборів народних представників – законодавчого органу країни.

– Ми завжди вважали Європу невід’ємним полюсом багатополярного світу, важливою силою у підтримці міжнародного порядку та стабільності, а також ключовим партнером у справі модернізації Китаю. Для стабільного та успішного розвитку відносин між КНР та ЄС ключовим фактором є правильне розуміння Китаю в Європі, – заявив Ван.

Міністр зазначив, що протягом минулого року відносини між Китаєм і європейськими державами помітно покращилися.

За його словами, загальний товарообіг між сторонами перевищив 1 трильйон доларів, понад 2 мільйони туристів із Європи скористалися безвізовим режимом для відвідування Китаю, а європейські політичні лідери активно здійснювали візити до країни, підписуючи нові угоди про співпрацю.

– Результати співпраці між Китаєм та ЄС демонструють, що взаємозалежність не є ризиком, переплетені інтереси не є загрозою, відкрита співпраця не шкодить економічній безпеці, натомість будівництво стін і бар’єрів веде до самоізоляції, – зазначив міністр.

Він підкреслив, що основою торговельно-економічних відносин між Китаєм та Європейським Союзом є взаємодоповнюваність економік.

За словами Ван Ї, стабільність зв’язків між сторонами базується на спільних інтересах та взаємовигідній співпраці.

– Ми помітили, що дедалі більше проникливих людей у Європі погоджуються з тим, що Китай є не конкурентом, а глобальним партнером, особливо молоде покоління, яке дивиться на Китай з більшою об’єктивністю та позитивом, – сказав китайський топдипломат.

Водночас під час виступу глава МЗС КНР не згадав про війну Росії проти України, яка триває в Європі вже п’ятий рік і стала одним із факторів, що негативно впливають на китайсько-європейські відносини.

Джерело : Укрінформ

