Удар Ізраїлю по готелю Ramada в Бейруті: що відомо

Ізраїльські військові заявили, що своєю атакою по готелю Ramada в Бейруті вони націлилися на іранських командирів, що знаходилися у столиці Лівану.

– Удар безпілотника став першим у межах столиці Лівану з моменту відновлення бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою та стався на тлі потужних бомбардувань південних передмість Бейрута, півдня та сходу країни, – уточнили журналісти.

Ізраїль стверджує, що його метою були ключові командири елітних сил Кудс Корпусу вартових ісламської революції Ірану, але не назвав їхніх імен.

За даними ізраїльського військового джерела, в готелі знаходилось п’ятеро високопоставлених членів сил Кудс, включаючи співробітників розвідки та фінансів.

Ліван, своєю чергою, повідомляє, що внаслідок удару загинули чотири людини. Таким чином, кількість вбитих військовими діями за останні дні там сягнула 394 осіб.

Місцеве міністерство охорони здоров’я уточнило, що серед загиблих щонайменше 83 дитини та 42 жінки. Там не уточнювали, чи є серед цих жінок військові.

У Ізраїлі, своєю чергою, заявляють про знищення близько 200 бойовиків Хезболли.

У самій Хезболлі дані про втрати своїх бійців не повідомили.

Зазначається, що район Рауше на набережній Бейрута, куди потрапив останній удар Ізраїлю, зазвичай є туристичною пам’яткою, але останніми днями він прийняв людей, які залишилися без притулку через страйки. Частина зупинилися в готелі Ramada.

– Удар, ймовірно, вразив кутовий номер люкс на четвертому поверсі готелю. Репортер Reuters помітив, що вікна номера були розбиті, а навколишній фасад почорнів, – сказано в матеріалі.

Міністерство охорони здоров’я Лівану зауважило, що після цієї атаки дістали поранення десять людей, троє з яких – діти, які були госпіталізовані та потребують операцій.

Минулого тижня Ізраїль заявив про ліквідацію командира іранських сил Кудс Дауда Алі Заде під час авіаудару.

Також, за даними ізраїльської сторони, внаслідок удару по передмістях Бейрута загинув Реза Хузаї, якого називають керівником нарощування озброєння Хезболли та начальником штабу ліванського корпусу сил Кудс.

Ізраїль закликав представників Ірану залишити Ліван, погрожуючи їм новими ударами. На цьому тлі десятки іранців уже покинули країну, тоді як влада Лівану заявила про намір затримувати бійців Корпусу вартових ісламської революції.

Тим часом у Хезболлі заперечують присутність іранських військових у країні.

