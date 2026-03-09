Україна направила безпілотники-перехоплювачі та команду експертів з безпілотників для захисту військових баз США в Йорданії наступного дня після того, як американські партнери звернулися до Києва з проханням про допомогу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю The New York Times.

Що розповів Зеленський про допомогу України Близькому Сходу

Володимир Зеленський додав, що очікується, що незабаром місія України прибуде на Близький Схід.

– Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів, – зауважив президент.

Він повідомив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але також планує збалансувати ці прохання з потребами України, оскільки війна з Росією триває вже п’ятий рік.

Журналісти нагадують, що війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка вкрай необхідна Україні.

За інформацією видання, Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами.

Крім того, країни Близького Сходу в обмін на допомогу України мають підштовхнути Росію до припинення вогню.

Президент Зеленський зазначив, що деякі країни Близького Сходу мають з Росією “дуже міцні відносини”, тож це має бути вигідно обом сторонам.

Видання наголошує, що згідно аналізу Україна наразі може знищити більшість російських безпілотників одностороннього застосування, що використовуються для атаки.

Так, у лютому Росія відправила близько 5000 безпілотників та пасток одностороннього застосування в українські міста і Україна збила близько 87% з них.

За словами Зеленського, у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він та його команда відповідали на дзвінки від лідерів Бахрейну, Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу.

Нагадаємо, президент уже повідомляв, що цього тижня українські експерти щодо перехоплювачів дронів прибудуть на Близький Схід.

За даними ЗМІ, США та Катар ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів через загрозу іранських Шахедів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче непублічно отримати від країн Близького Сходу ракети PAC-3 для систем Patriot в обмін на українські дрони-перехоплювачі.

Джерело : NYT

