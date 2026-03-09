Компоненти російського виробництва виявили у дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі.

Про це пише The Times.

Компоненти РФ у дроні, що атакував авіабазу на Кіпрі

Йдеться про іранський дрон, що влучив у британську військову базу Акротирі на Кіпрі у неділю, 1 березня.

Згідно з аналізом, у ньому була навігаційна система виробництва РФ під назвою Kometa-B. Вона вперше була виявлена в дронах, які перехопила українська ППО у грудні.

Ця система дозволяє дронам ігнорувати сигнали радіоелектронної боротьби (РЕБ) і точно слідувати за GPS-координатами навіть під щільним впливом перешкод.

Британська військова розвідка пізніше відправила вилучені компоненти у лабораторію в Британії задля подальшого вивчення.

Тим часом начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон заявив, що співпраця між Москвою та Тегераном робить їхні збройні сили “значно спроможнішими та небезпечнішими”.

Нагадаємо, напад іранського дрона на британську військову базу на Кіпрі стався через кілька годин після того, як Велика Британія погодилася дозволити Сполученим Штатам використовувати свої бази для ударів по іранських ракетних об’єктах.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, єдиний спосіб зупинити загрозу – знищувати ракети до їхнього запуску, у сховищах або на пускових установках.

