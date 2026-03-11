Москва може допомогти Ірану ракетами, системами ППО і навіть направити війська.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Зеленський про військову допомогу Росії Ірану

За словами глави держави, Росія вже надає допомогу іранському режиму, зокрема у сфері безпілотників.

Він зазначив, що Москва, ймовірно, розширюватиме підтримку Тегерана, зокрема у ракетному озброєнні та системах протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що така співпраця створює нові ризики ескалації конфлікту.

— Росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО, — заявив Зеленський.

Він також зауважив, що в такій ситуації виникає питання, яка країна може першою відкрито підтримати Іран військами.

Зеленський нагадав, що подібний сценарій вже відбувався у війні проти України.

Зокрема, йдеться про участь військових з Північної Кореї, які були направлені до Росії.

За словами президента, близько 10 тис. північнокорейських військових перебувають на території РФ і можуть бути залучені до бойових дій проти України.

На думку Зеленського, аналогічна ситуація може повторитися і на Близькому Сході.

— Те саме може статися і в Ірані — Росія може надіслати туди війська, — заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що США звернулися до України з проханням допомогти країнам Близького Сходу у захисті від іранських дронів Shahed.

За словами глави держави, Україна отримала офіційний запит на підтримку партнерів у протидії атакам безпілотників.

У межах домовленостей українські фахівці з протидії дронам уже вирушили до країн регіону.

Зокрема, цього тижня українські команди мають прибути до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

Президент також зазначив, що Україна розраховує отримати від партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема PAC-2 і PAC-3.

Він наголосив, що український досвід боротьби з масованими атаками дронів Shahed є одним із найефективніших у світі.

