У четвер, 12 березня, в передмісті американського Детройта, місті Вест-Блумфілд, чоловік на автомобілі, начиненому вибухівкою, врізався у синагогу. На місці виникла пожежа, нападника застрелили.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина у Вест-Блумфілді: що відомо про напад на синагогу

Зазначається, що інцидент стався в будинку Темпл Ізраїль, там є дитячий садок та школа. За словами правоохоронців, рятувальники виявили в задній частині автомобіля нападника те, що виглядало як велика кількість вибухівки.

Місцеві правоохоронці розповіли, що після того, як автомобіль врізався в будівлю, охорона відкрила вогонь та вбила підозрюваного.

За інформацією джерела Associated Press, злочинець був озброєний гвинтівкою.

Тим часом шериф округу Окленд Майкл Бушар наголосив, що діти та персонал синагоги не постраждали, але одного з керівників служби безпеки збила машина. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

За словами Бушара, щось загорілося всередині автомобіля. На аерофотознімках синагоги видно, як звідти валить темний дим.

Після нападу на церкву Темпл Ізраїль у містечку Вест-Блумфілд поліцейські управління Мічигану та в цілому по США збільшують зусилля щодо захисту релігійних установ.

У якості запобіжного заходу безпеки поліцейські здійснюватимуть посилене патрулювання біля молитовних будинків та релігійних шкіл.

Стрілянина в синагозі відбулася на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка триває з 28 лютого.

