У російському Тихорецьку Краснодарського краю пролунали вибухи. Після цього на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців.

Вибухи на нафтобазі у Тихорецьку: що відомо

У ніч проти 12 березня жителі Тихорецька та навколишніх районів повідомили про серію вибухів.

Після цього на одному з промислових об’єктів виникла пожежа.

За даними аналітиків ASTRA, загоряння сталося на території нафтобази, яка належить до перевалочного пункту компанії Тихорецьк-нафта.

Відео пожежі, які з’явилися у мережі, були зняті поблизу траси Р-217 Кавказ.

На кадрах видно щонайменше два осередки займання.

За словами аналітиків, імовірно, загорілися резервуари з паливом.

Що відомо про нафтотермінал Тихорецьк-нафта

Нафтотермінал Тихорецьк-нафта на карті

Тихорецький нафтовий вузол вважається одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії.

Об’єкт розташований у Краснодарському краї та керується компанією Тихорецьк-нафта, яка входить до структури Транснафта.

Термінал використовується як велика нафтобаза та пункт перевалки нафтопродуктів.

Нагадаємо, напередодні у російському місті Тольятті також повідомляли про вибухи на промисловому підприємстві.

Після аналізу відео та фото очевидців аналітики дійшли висновку, що, ймовірно, горить територія заводу КуйбишевАзот.

