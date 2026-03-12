У Краснодарському краї після вибухів горить нафтотермінал Тихорецьк-нафта
- У Тихорецьку пролунали вибухи вночі 12 березня.
- Після цього загорілися резервуари на нафтобазі.
- Пожежа сталася на об’єкті компанії Тихорецьк-Нафта.
У російському Тихорецьку Краснодарського краю пролунали вибухи. Після цього на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу фото та відео очевидців.
Вибухи на нафтобазі у Тихорецьку: що відомо
У ніч проти 12 березня жителі Тихорецька та навколишніх районів повідомили про серію вибухів.
Після цього на одному з промислових об’єктів виникла пожежа.
За даними аналітиків ASTRA, загоряння сталося на території нафтобази, яка належить до перевалочного пункту компанії Тихорецьк-нафта.
Відео пожежі, які з’явилися у мережі, були зняті поблизу траси Р-217 Кавказ.
На кадрах видно щонайменше два осередки займання.
За словами аналітиків, імовірно, загорілися резервуари з паливом.
Що відомо про нафтотермінал Тихорецьк-нафта
Тихорецький нафтовий вузол вважається одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії.
Об’єкт розташований у Краснодарському краї та керується компанією Тихорецьк-нафта, яка входить до структури Транснафта.
Термінал використовується як велика нафтобаза та пункт перевалки нафтопродуктів.
Нагадаємо, напередодні у російському місті Тольятті також повідомляли про вибухи на промисловому підприємстві.
Після аналізу відео та фото очевидців аналітики дійшли висновку, що, ймовірно, горить територія заводу КуйбишевАзот.