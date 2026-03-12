Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про переговори з російською делегацією на чолі з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.

Зустріч делегацій США та Росії: що відомо

За словами Віткоффа, зустріч відбулася у штаті Флорида.

Зараз дивляться

Російську делегацію очолював спеціальний посланець президента РФ Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв.

До складу делегації США увійшли:

спеціальний представник президента США Стів Віткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

За словами Віткоффа, сторони обговорили низку питань та домовилися підтримувати подальший контакт.

Інших деталей переговорів він не повідомив.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Дональд Трамп посилити тиск на російського лідера Володимир Путін для завершення війни проти України.

В інтерв’ю Politico та Welt Зеленський зазначив, що Україна підтримує переговори, однак не довіряє Росії.

За словами президента, для досягнення миру потрібен більший міжнародний тиск на Москву.

Водночас глава держави наголосив, що Україна досі не отримала чіткої відповіді щодо майбутніх гарантій безпеки, які мають стати основою потенційної мирної угоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.