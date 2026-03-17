Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані та командир воєнізованих сил Басідж Голамреза Сулеймані загинули внаслідок нічного авіаудару Ізраїлю.

Про це повідомили командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Times of Israel з посиланням на заяву міністра оборони Ірану Ісраеля Каца.

Загибель посадовців Ірану внаслідок ударів Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю підтвердила напад на секретаря Ради національної безпеки Ірану Ларіджані.

Водночас у ЦАХАЛі заявили, що внаслідок окремого удару був убитий командир Басіджу Голамреза Сулеймані, який перебував на цій посаді протягом останніх шести років.

– Ларіджані та командира Басіджу ліквідували за одну ніч. Вони приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів осі зла в глибинах пекла, – заявив Кац.

Зазначається, що під командуванням Сулеймані підрозділ Басідж організував основні репресивні операції в Ірані, застосовуючи жорстоке насильство, масові арешти та силу проти цивільних протестувальників.

Ларіджані, який належить до владної верхівки Ірану, курував дипломатичні зусилля щодо ядерної угоди зі США. Це відбулося у період, коли всього за місяць до початку його місії Вашингтон офіційно вніс Ларіджані до санкційних списків за порушення прав людини.

ЦАХАЛ заявив про ураження також ключових ланок оборони Ірану: під удари потрапили десятки складів озброєння та пунктів управління в Тегерані. Окрім знищення запасів ракет і безпілотників, ізраїльські сили ліквідували штаб-квартиру ВМС КВІР, де базувалося вище командування країни.

