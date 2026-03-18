Французьке місто Арсі-сюр-Об через прізвища кандидатів на муніципальних виборах здобуло інтернет-славу.

В Арсі-сюр-Об на муніципальних виборах балатуються Гіттлер та Зелінські

Невелике французьке містечко Арсі-сюр-Об здобуло інтернет-славу завдяки тому, що його мер, який балотується на переобрання на недільних муніципальних виборах, має прізвище Гіттлер, а одним з його опонентів є Антуан Рено-Зелінські, пише BBC.

У той час як Шарль Гіттлер очолює правоцентристський список в Арсі-сюр-Об, його опонент Зелінські належить до ультраправого руху Патріоти.

– Це повне божевілля. Усе моє життя з мого імені час від часу жартували. Іноді люди малювали вуса на моїх передвиборчих плакатах. Це ніколи не мало великого значення. Але тепер це вийшло з-під контролю. Я бачив статті в інтернеті, де йшлося про те, що “37% жителів Арсіса — гітлерівці!”. Моя дружина плаче, – ділиться мер міста Арсі-сюр-Об з населенням всього лише 2785 осіб.

Наразі через прізвища кандидатів у мери у соцмережах справжня лихоманка – користувачі створюють гумористичні дописи.

Гіттлер каже, що увага стає занадто сильною та додає, що якби люди говорили про місто та політику кандидатів – це було б одне, але їх цікавлять лише імена.

28-річний Антуан Рено-Зелінські — митник, який нещодавно прибув до міста каже, що люди часто запитують його, чи є він родичем Зеленського, на що той відповідає “ні”, вказуючи на те, що польське прізвище закінчується на “і”, а українське — на “й”.

– У неділю я почав бачити повідомлення про наші імена, що поширюються на X, і подумав, що це просто дурний жарт. Але поступово я зрозумів, що всі говорять про нас! Я розумію, чому людям це здається кумедним. Особисто мене це не смішить, але й не турбує. Було б краще, якби люди говорили про Арсіс з інших причин, – додає Антуан Рено-Зелінські.

Варто зазначити, що Гіттлер обійшов Зелінські у першому турі муніципальних виборів.

