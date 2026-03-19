До Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 мільярдів на фінансування війни в Ірані звернувся Пентагон.

Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном

Як пише видання The Washington Post, ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних атак, яку адміністрація проводила дотепер. Троє осіб, обізнаних у справі, підтвердили, що Міністерство оборони хоче отримати пакети такого розміру.

Залишається незрозумілим, яку суму Білий дім зрештою попросить затвердити Конгрес. На думку деяких посадовців Білого дому, каже високопосадовець адміністрації, запит Пентагону не має реалістичних шансів на затвердження в Конгресі.

Посадовець та три інші особи зауважили, що протягом останніх двох тижнів Пентагон висунув кілька різних пропозицій щодо фінансування.

Запит, ймовірно, викличе серйозну політичну битву в Конгресі, тому що громадська підтримка цих зусиль залишається млявою, а демократи висловлюють різку критику.

Республіканці висловили підтримку майбутньому додатковому запиту, проте не визначилися з законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Під час передвиборчої кампанії президент США Дональд Трамп обіцяв покласти край американському авантюризму за кордоном і часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, затверджених для фінансування війни в Україні.

