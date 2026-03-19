У четвер, 19 березня, спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

У той же день уряд Білорусі звільнив 250 ув’язнених, пише Reuters.

Як заявив Коул під час пресконференції в Мінську, про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Санкції будуть зняті з Міністерства фінансів Білорусі, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку.

З санкційного списку США також будуть виключені Білоруська калійна компанія та Білоруськалій, які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США пообіцяв, що скасування обмежень відбудеться швидко.

Сьогодні також стало відомо, що уряд Білорусі звільнив 250 ув’язнених. 235 людей було звільнено на території країни, ще 15 осіб направили до Литви, повідомило посольство США у Вільнюсі.

Про це було домовлено під час зустрічі спецпосланця США Джона Коула з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

Як повідомляє білоруське видання Наша Нива, серед звільнених – Катерина Андреєва – журналістка; Едуард Пальчис – блогер; Наста Лойка – правозахисниця; Микита Золотар – був ув’язнений неповнолітнім за участь у протестах; Михайло Лапунов – батько Микити, також політичний в’язень; Сергій Мавшук – отримав 6,5 років за участь у протестах тощо

Раніше повідомлялося, що диктатор Лукашенко помилував 123 в’язнів. Серед них – білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова та правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький.

