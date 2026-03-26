Північноатлантичний альянс очікує, що Росія може зосередитися на атаках по енергетичній інфраструктурі союзу в разі нападу на країни НАТО.

Про це йдеться в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 рік, пише Радіо Свобода.

Атака РФ на НАТО: що відомо

Зазначається, що альянс посилює навчання в цьому напрямку, користуючись досвідом, якого набула Україна.

– Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО, – йдеться в документі.

Згадується також осіннє військове навчання, яке, зокрема, дозволило сформувати “розуміння того, що необхідно для гарантування безпеки постачання”.

Так, у новому щорічному звіті НАТО за 2025 рік Росію офіційно визначили як найбільш значну і пряму загрозу безпеці євроатлантичного регіону. В союзі наголошують: Кремль не лише продовжує війну проти України, а й посилює гібридний тиск на країни НАТО через порушення повітряного простору, диверсії та кібератаки.

На тлі цього НАТО акцентує на посиленні підтримки України, яка залишається ключовим фактором безпеки в Європі. У документі підкреслюється, що союзники допомагають Києву не лише для завершення війни, а й для досягнення довгострокового і справедливого миру.

В союзі прямо вказують: підтримка України матиме стратегічний характер. Йдеться про нарощування військової допомоги, навчання українських військових, логістику та повну сумісність ЗСУ зі стандартами НАТО. Паралельно запускається новий напрям — інтеграція оборонної промисловості України в систему союзників, включаючи інвестиції та спільні проєкти.

Окремо у звіті зафіксовано рекордне зростання оборонних витрат НАТО. У 2025 році країни Європи та Канада витратили на оборону 574 млрд доларів – це на 20% більше, ніж торік. Вперше всі 32 союзники досягли цільового рівня у 2% ВВП.

Порівняно з 2024 роком лише дві європейські країни – Чехія та Угорщина – скоротили оборонні витрати, якщо враховувати інфляцію. Найнижчі показники у Бельгії, Іспанії, Албанії та Канади (2%), найвищі у Польщі (4,3%), країн Балтії (4–3,4%), Данії (3,3%) та Норвегії (3,2%).

Водночас США зберігають ключову роль у фінансуванні союзу, забезпечуючи близько 60% загальних витрат. Президент США Дональд Трамп уже попередив, що НАТО очікують серйозні виклики, якщо союзники не посилять відповідальність за глобальну безпеку.

Нагадаємо, 22 березня до України вперше під час повномасштабної війни прибула делегація військового командування НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил Північноатлантичного блоку з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє.

