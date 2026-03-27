Допомога з дронами за дизель: Зеленський розкрив подробиці візиту на Близький Схід
Україна надає країнам Близького Сходу експертну допомогу для захисту цивільної інфраструктури та людей.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив 27 березня під час перебування в Саудівській Аравії.
Україна готова ділитися досвідом у протидії дронам
За словами глави держави, Україна має системний досвід протидії дроновим атакам, які, як він зазначив, стали “головним викликом у світі”, і готова передавати цей досвід партнерам.
– Ми бачимо програми застосування і виробництва (зброї, – Ред.) в Росії – там іде такий зсув від масового балістичного виробництва і застосування до масованих атак дронів – це дешевше і можна руйнувати критичну інфраструктуру. Тому досвід наш дуже важливий. Росія точно допомагає Ірану, Україна дає точну експертизу країнам (Близького Сходу) для захисту цивільної інфраструктури і людей, – розповів президент в інтерв’ю телеканалу ICTV для телемарафону Єдині новини.
Зеленський також заявив, що допомога країнам Близького Сходу дає змогу закривати критичні потреби України.
– У свою чергу, в мене є питання, шо стосуються дефіциту дизелю, від Кабміну і Нафтогазу я розумію завдання для безпеки України, це питання я вирішую. У нас 90% із дефіциту, який може статися – це дизель, тому закриваємо це питання, – сказав глава держави.
Коментуючи можливість отримання допомоги для відбиття балістичних загроз, президент зазначив, що “Схід завжди обережний”.
– Хочу лише сказати, що були дві важливі зустрічі, вони позитивні для нас, – зауважив президент.
Нагадаємо, 26 березня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де, за його словами, були заплановані важливі зустрічі.