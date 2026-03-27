Україна надає країнам Близького Сходу експертну допомогу для захисту цивільної інфраструктури та людей.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 27 березня під час перебування в Саудівській Аравії.

Україна готова ділитися досвідом у протидії дронам

За словами глави держави, Україна має системний досвід протидії дроновим атакам, які, як він зазначив, стали “головним викликом у світі”, і готова передавати цей досвід партнерам.

– Ми бачимо програми застосування і виробництва (зброї, – Ред.) в Росії – там іде такий зсув від масового балістичного виробництва і застосування до масованих атак дронів – це дешевше і можна руйнувати критичну інфраструктуру. Тому досвід наш дуже важливий. Росія точно допомагає Ірану, Україна дає точну експертизу країнам (Близького Сходу) для захисту цивільної інфраструктури і людей, – розповів президент в інтерв’ю телеканалу ICTV для телемарафону Єдині новини.

Зеленський також заявив, що допомога країнам Близького Сходу дає змогу закривати критичні потреби України.

– У свою чергу, в мене є питання, шо стосуються дефіциту дизелю, від Кабміну і Нафтогазу я розумію завдання для безпеки України, це питання я вирішую. У нас 90% із дефіциту, який може статися – це дизель, тому закриваємо це питання, – сказав глава держави.

Коментуючи можливість отримання допомоги для відбиття балістичних загроз, президент зазначив, що “Схід завжди обережний”.

– Хочу лише сказати, що були дві важливі зустрічі, вони позитивні для нас, – зауважив президент.

Нагадаємо, 26 березня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де, за його словами, були заплановані важливі зустрічі.

