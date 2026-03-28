Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського заводу Промсинтез українськими військами.

Про це 28 березня о 15:01 повідомили у Генштабі.

Атака на завод Промсинтез 28 березня: що відомо

У відомстві зазначили, що удару по заводу Промсинтез у Чапаєвську Самарської області рф завдали воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

Атакували підприємство українськими ракетами FP-5 Фламінго.

— Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні, – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Наразі уточнюються масштаби завданих збитків.

Уражений завод щороку виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення. Ці компоненти ворог використовує для спорядження боєприпасів, які застосовує у війні проти України.

Нагадаємо, вночі у Чапаєвську Самарської області під час ракетної небезпеки пролунали вибухи.

Губернатор Самарської області повідомляв, що постраждалих і пошкоджень на соціальних, житлових об’єктах не зафіксовано.

