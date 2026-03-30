Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що упродовж найближчих тижнів відбудеться зустріч у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у понеділок, 30 березня.

Зеленський про тристоронню зустріч із США та Росією

– Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого що нам зробити всім? Здатися? Розслабитись? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком, робити принаймні все для цього, – зазначив президент.

За словами Зеленського, для впевненості під час переговорів “треба бути сильним на полі бою”.

– Я вдячний Збройним силам. Сьогодні ми набагато сильніші, ніж пів року тому, – сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що українська переговорна група готова до зустрічей у будь-якому форматі та в будь-якому місці, окрім Росії і Білорусі.

Зеленський висловив сподівання на проведення тристоронньої зустрічі найближчим часом.

– Зараз м’яч на боці і США, і Росії. Я дуже вдячний Америці за те, що вони продовжують цей формат. Дай Бог, що найближчі тижні у нас буде ця можливість, – зазначив глава держави.

Він нагадав, що проведення тристоронньої зустрічі відкладається через те, що увага Сполучених Штатів зараз зосереджена на війні в Ірані.

Через безпекові ризики США пропонують провести переговори на своїй території.

Росія не погоджується на такий варіант і пропонує як можливі майданчики Туреччину або Швейцарію.

Пов'язані теми:

