Польща не розглядає можливість передислокації батарей Patriot на Близький Схід, попри запити з боку США.

Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у мережі Х.

– Наші батареї Patriot та їхнє озброєння використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО. Нічого не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важлива наша місія. Безпека Польщі є нашим абсолютним пріоритетом, – написав Косіняк-Камиш.

Міністр прокоментував інформацію Rzeczpospolita про звернення США до Польщі щодо допомоги на Близькому Сході.

За даними видання, Сполучені Штати нібито пропонували перемістити на Близький Схід одну з польських батарей Patriot і отримати польські ракети.

Також у матеріалі йшлося про можливі затримки подальших постачань озброєння.

Керівник Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький також прокоментував ситуацію в ефірі Polsat News.

Він заявив, що Польща залишається надійним союзником США та виконує всі зобов’язання як держава, яка відповідає за захист східного флангу НАТО і кордону Європейського Союзу.

– На нас дуже важкий тягар, наприклад, коли йдеться про переозброєння польської армії та те, що відбувається на кордоні з Білоруссю. Це виклики, з якими стикається польська армія. Я думаю, що американці бачать, наскільки величезна участь Польщі на східному фланзі НАТО, – зазначив Богуцький.

