Вночі 4 квітня ударні дрони атакували місто Тольятті, що в Самарській області РФ.

Про це повідомив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев.

Атака дронів на Тольятті

За словами Федорищева, осколкове поранення дістав працівник одного з промислових підприємств міста. Потерпілого госпіталізовано, йому надається вся необхідна медична допомога.

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Також зафіксовано падіння дрона на дах багатоквартирного будинку. За словами губернатора, є незначні пошкодження покрівлі, у кількох квартирах вибито скло у вікнах.

— Наразі на території північного промислового вузла обмежено рух транспорту, — сказав В’ячеслав Федорищев.

Telegram-канал Astra та дослідники КіберБорошна з посиланням на кадри місцевих жителів зазначають, що після атаки дронів горіла територія в районі двох хімічних підприємств — Тольяттікаучук та КуйбишевАзот.

Тольяттікаучук виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

КуйбишевАзот випускає азотні добрива та хімічну сировину: капролактам, поліаміди.

Атака на Таганрог

За інформацією губернатора Ростовської області РФ Юрія Слюсаря, внаслідок атаки у Таганрозі одна людина загинула, четверо постраждали. Серед них — громадянин іноземної держави.

— Під час ракетного удару по Таганрогу постраждала комерційна інфраструктура. Виникла пожежа на території складських приміщень логістичної компанії. Людей евакуювали, — написав російський губернатор.

В акваторії затоки уламками збитого дрона пошкоджено суховантаж під прапором іноземної держави. На ньому виникла пожежа.

За ніч над регіонами РФ, анексованим Кримом та Чорним морем було збито 85 українських безпілотників, повідомило Міноборони Росії.

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